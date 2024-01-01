10 фунтов Джерси в норвежские кроны

Сконвертируйте JEP в NOK по реальному обменному курсу

10 jep
140,96 nok

£1,000 JEP = kr14,10 NOK

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий14,096114,0961
Низкий13,348713,3487
В среднем13,630213,5957
Изменить5.60%3.38%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к NOK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к NOK составил 14,0961, а минимальный — 13,3487. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 13,6302. Изменение курса JEP к NOK в процентном соотношении составило 5.60.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к NOK составил 14,0961, а минимальный — 13,3487. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 13,5957. Изменение курса JEP к NOK в процентном соотношении составило 3.38.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Норвежская крона
1 JEP14,09610 NOK
5 JEP70,48050 NOK
10 JEP140,96100 NOK
20 JEP281,92200 NOK
50 JEP704,80500 NOK
100 JEP1 409,61000 NOK
250 JEP3 524,02500 NOK
500 JEP7 048,05000 NOK
1000 JEP14 096,10000 NOK
2000 JEP28 192,20000 NOK
5000 JEP70 480,50000 NOK
10000 JEP140 961,00000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Фунт Джерси
1 NOK0,07094 JEP
5 NOK0,35471 JEP
10 NOK0,70942 JEP
20 NOK1,41883 JEP
50 NOK3,54708 JEP
100 NOK7,09416 JEP
250 NOK17,73540 JEP
500 NOK35,47080 JEP
1000 NOK70,94160 JEP
2000 NOK141,88320 JEP
5000 NOK354,70800 JEP
10000 NOK709,41600 JEP