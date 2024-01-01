5 000 фунтов Джерси в мавританские угии

Сконвертируйте JEP в MRU по реальному обменному курсу

5 000 jep
255 553 mru

£1,000 JEP = UM51,11 MRU

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 JEP в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий51,518051,5180
Низкий49,642348,8690
В среднем50,480550,1291
Изменить2.96%4.33%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 JEP к MRU

За последние 30 дней максимальный курс JEP к MRU составил 51,5180, а минимальный — 49,6423. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 50,4805. Изменение курса JEP к MRU в процентном соотношении составило 2.96.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к MRU составил 51,5180, а минимальный — 48,8690. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 50,1291. Изменение курса JEP к MRU в процентном соотношении составило 4.33.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Мавританская угия
1 JEP51,11060 MRU
5 JEP255,55300 MRU
10 JEP511,10600 MRU
20 JEP1 022,21200 MRU
50 JEP2 555,53000 MRU
100 JEP5 111,06000 MRU
250 JEP12 777,65000 MRU
500 JEP25 555,30000 MRU
1000 JEP51 110,60000 MRU
2000 JEP102 221,20000 MRU
5000 JEP255 553,00000 MRU
10000 JEP511 106,00000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Фунт Джерси
1 MRU0,01957 JEP
5 MRU0,09783 JEP
10 MRU0,19565 JEP
20 MRU0,39131 JEP
50 MRU0,97827 JEP
100 MRU1,95654 JEP
250 MRU4,89135 JEP
500 MRU9,78270 JEP
1000 MRU19,56540 JEP
2000 MRU39,13080 JEP
5000 MRU97,82700 JEP
10000 MRU195,65400 JEP