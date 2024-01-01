1 фунт Джерси в ливанские фунты

Сконвертируйте JEP в LBP по реальному обменному курсу

1 jep
115 640 lbp

£1,000 JEP = ل.ل.115 600 LBP

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий116 454,0000116 454,0000
Низкий112 988,0000110 541,0000
В среднем114 448,5667113 587,6222
Изменить2.03%4.40%
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Соотношение 1 JEP к LBP

За последние 30 дней максимальный курс JEP к LBP составил 116 454,0000, а минимальный — 112 988,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 114 448,5667. Изменение курса JEP к LBP в процентном соотношении составило 2.03.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к LBP составил 116 454,0000, а минимальный — 110 541,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 113 587,6222. Изменение курса JEP к LBP в процентном соотношении составило 4.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Ливанский фунт
1 JEP115 640,00000 LBP
5 JEP578 200,00000 LBP
10 JEP1 156 400,00000 LBP
20 JEP2 312 800,00000 LBP
50 JEP5 782 000,00000 LBP
100 JEP11 564 000,00000 LBP
250 JEP28 910 000,00000 LBP
500 JEP57 820 000,00000 LBP
1000 JEP115 640 000,00000 LBP
2000 JEP231 280 000,00000 LBP
5000 JEP578 200 000,00000 LBP
10000 JEP1 156 400 000,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Фунт Джерси
1 LBP0,00001 JEP
5 LBP0,00004 JEP
10 LBP0,00009 JEP
20 LBP0,00017 JEP
50 LBP0,00043 JEP
100 LBP0,00086 JEP
250 LBP0,00216 JEP
500 LBP0,00432 JEP
1000 LBP0,00865 JEP
2000 LBP0,01729 JEP
5000 LBP0,04324 JEP
10000 LBP0,08648 JEP