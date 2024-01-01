1 фунт Джерси в лаосские кипы

Сконвертируйте JEP в LAK по реальному обменному курсу

1 jep
28 616,70 lak

£1,000 JEP = ₭28 620 LAK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий28 818,600028 818,6000
Низкий27 754,500026 323,2000
В среднем28 221,983327 491,5411
Изменить3.04%8.52%
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Соотношение 1 JEP к LAK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к LAK составил 28 818,6000, а минимальный — 27 754,5000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 28 221,9833. Изменение курса JEP к LAK в процентном соотношении составило 3.04.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к LAK составил 28 818,6000, а минимальный — 26 323,2000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 27 491,5411. Изменение курса JEP к LAK в процентном соотношении составило 8.52.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт Джерси

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Лаосский кип
1 JEP28 616,70000 LAK
5 JEP143 083,50000 LAK
10 JEP286 167,00000 LAK
20 JEP572 334,00000 LAK
50 JEP1 430 835,00000 LAK
100 JEP2 861 670,00000 LAK
250 JEP7 154 175,00000 LAK
500 JEP14 308 350,00000 LAK
1000 JEP28 616 700,00000 LAK
2000 JEP57 233 400,00000 LAK
5000 JEP143 083 500,00000 LAK
10000 JEP286 167 000,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Фунт Джерси
1 LAK0,00003 JEP
5 LAK0,00017 JEP
10 LAK0,00035 JEP
20 LAK0,00070 JEP
50 LAK0,00175 JEP
100 LAK0,00349 JEP
250 LAK0,00874 JEP
500 LAK0,01747 JEP
1000 LAK0,03494 JEP
2000 LAK0,06989 JEP
5000 LAK0,17472 JEP
10000 LAK0,34945 JEP