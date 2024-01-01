5 фунтов Джерси в гвинейские франки

Сконвертируйте JEP в GNF по реальному обменному курсу

5 jep
55 583 gnf

£1,000 JEP = GFr11 120 GNF

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11 200,400011 200,4000
Низкий10 858,400010 601,4000
В среднем11 000,766710 910,0689
Изменить2.10%4.60%
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Соотношение 1 JEP к GNF

За последние 30 дней максимальный курс JEP к GNF составил 11 200,4000, а минимальный — 10 858,4000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 11 000,7667. Изменение курса JEP к GNF в процентном соотношении составило 2.10.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к GNF составил 11 200,4000, а минимальный — 10 601,4000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10 910,0689. Изменение курса JEP к GNF в процентном соотношении составило 4.60.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

JEP в USD

JEP в EUR

JEP в GBP

JEP в INR

JEP в JPY

JEP в RUB

JEP в AUD

JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Гвинейский франк
1 JEP11 116,50000 GNF
5 JEP55 582,50000 GNF
10 JEP111 165,00000 GNF
20 JEP222 330,00000 GNF
50 JEP555 825,00000 GNF
100 JEP1 111 650,00000 GNF
250 JEP2 779 125,00000 GNF
500 JEP5 558 250,00000 GNF
1000 JEP11 116 500,00000 GNF
2000 JEP22 233 000,00000 GNF
5000 JEP55 582 500,00000 GNF
10000 JEP111 165 000,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Фунт Джерси
1 GNF0,00009 JEP
5 GNF0,00045 JEP
10 GNF0,00090 JEP
20 GNF0,00180 JEP
50 GNF0,00450 JEP
100 GNF0,00900 JEP
250 GNF0,02249 JEP
500 GNF0,04498 JEP
1000 GNF0,08996 JEP
2000 GNF0,17991 JEP
5000 GNF0,44978 JEP
10000 GNF0,89957 JEP