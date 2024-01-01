10 фунтов Джерси в датские кроны

Сконвертируйте JEP в DKK по реальному обменному курсу

10 jep
88,54 dkk

£1,000 JEP = kr8,854 DKK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,88788,8878
Низкий8,78388,6489
В среднем8,83238,7730
Изменить0.38%2.20%
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Соотношение 1 JEP к DKK

За последние 30 дней максимальный курс JEP к DKK составил 8,8878, а минимальный — 8,7838. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,8323. Изменение курса JEP к DKK в процентном соотношении составило 0.38.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к DKK составил 8,8878, а минимальный — 8,6489. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,7730. Изменение курса JEP к DKK в процентном соотношении составило 2.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Датская крона
1 JEP8,85402 DKK
5 JEP44,27010 DKK
10 JEP88,54020 DKK
20 JEP177,08040 DKK
50 JEP442,70100 DKK
100 JEP885,40200 DKK
250 JEP2 213,50500 DKK
500 JEP4 427,01000 DKK
1000 JEP8 854,02000 DKK
2000 JEP17 708,04000 DKK
5000 JEP44 270,10000 DKK
10000 JEP88 540,20000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Фунт Джерси
1 DKK0,11294 JEP
5 DKK0,56472 JEP
10 DKK1,12943 JEP
20 DKK2,25886 JEP
50 DKK5,64715 JEP
100 DKK11,29430 JEP
250 DKK28,23575 JEP
500 DKK56,47150 JEP
1000 DKK112,94300 JEP
2000 DKK225,88600 JEP
5000 DKK564,71500 JEP
10000 DKK1 129,43000 JEP