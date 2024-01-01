5 фунтов Джерси в брунейские доллары

Сконвертируйте JEP в BND по реальному обменному курсу

5 jep
8,69 bnd

£1,000 JEP = B$1,737 BND

Среднерыночный курс в 20:58
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1 JEP в BNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,74401,7440
Низкий1,71281,6821
В среднем1,72561,7146
Изменить1.12%3.13%
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Соотношение 1 JEP к BND

За последние 30 дней максимальный курс JEP к BND составил 1,7440, а минимальный — 1,7128. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7256. Изменение курса JEP к BND в процентном соотношении составило 1.12.

За последние 90 дней максимальный курс JEP к BND составил 1,7440, а минимальный — 1,6821. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7146. Изменение курса JEP к BND в процентном соотношении составило 3.13.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

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Как произвести расчет конвертации из джерсийских фунтов в брунейские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JEP из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JEP в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов Джерси

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JEP в JPY

JEP в RUB

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JEP в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт Джерси / Брунейский доллар
1 JEP1,73719 BND
5 JEP8,68595 BND
10 JEP17,37190 BND
20 JEP34,74380 BND
50 JEP86,85950 BND
100 JEP173,71900 BND
250 JEP434,29750 BND
500 JEP868,59500 BND
1000 JEP1 737,19000 BND
2000 JEP3 474,38000 BND
5000 JEP8 685,95000 BND
10000 JEP17 371,90000 BND
Обменные курсы Брунейский доллар / Фунт Джерси
1 BND0,57564 JEP
5 BND2,87822 JEP
10 BND5,75643 JEP
20 BND11,51286 JEP
50 BND28,78215 JEP
100 BND57,56430 JEP
250 BND143,91075 JEP
500 BND287,82150 JEP
1000 BND575,64300 JEP
2000 BND1 151,28600 JEP
5000 BND2 878,21500 JEP
10000 BND5 756,43000 JEP