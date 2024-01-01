250 исландских крон в туркменские манаты

Сконвертируйте ISK в TMT по реальному обменному курсу

250 isk
6,36 tmt

kr1,000 ISK = T0,02545 TMT

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в TMTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02560,0256
Низкий0,02510,0248
В среднем0,02530,0252
Изменить1.13%2.67%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к TMT

За последние 30 дней максимальный курс ISK к TMT составил 0,0256, а минимальный — 0,0251. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0253. Изменение курса ISK к TMT в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к TMT составил 0,0256, а минимальный — 0,0248. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0252. Изменение курса ISK к TMT в процентном соотношении составило 2.67.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в туркменские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и TMT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в TMT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Туркменский манат
1 ISK0,02545 TMT
5 ISK0,12723 TMT
10 ISK0,25446 TMT
20 ISK0,50892 TMT
50 ISK1,27231 TMT
100 ISK2,54462 TMT
250 ISK6,36155 TMT
500 ISK12,72310 TMT
1000 ISK25,44620 TMT
2000 ISK50,89240 TMT
5000 ISK127,23100 TMT
10000 ISK254,46200 TMT
Обменные курсы Туркменский манат / Исландская крона
1 TMT39,29860 ISK
5 TMT196,49300 ISK
10 TMT392,98600 ISK
20 TMT785,97200 ISK
50 TMT1 964,93000 ISK
100 TMT3 929,86000 ISK
250 TMT9 824,65000 ISK
500 TMT19 649,30000 ISK
1000 TMT39 298,60000 ISK
2000 TMT78 597,20000 ISK
5000 TMT196 493,00000 ISK
10000 TMT392 986,00000 ISK