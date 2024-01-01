5 исландских крон в эсватинские эмалангени
Сконвертируйте ISK в SZL по реальному обменному курсу
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|1 ISK в SZL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1340
|0,1380
|Низкий
|0,1289
|0,1289
|В среднем
|0,1313
|0,1328
|Изменить
|3.07%
|-1.81%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к SZL
За последние 30 дней максимальный курс ISK к SZL составил 0,1340, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1313. Изменение курса ISK к SZL в процентном соотношении составило 3.07.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к SZL составил 0,1380, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1328. Изменение курса ISK к SZL в процентном соотношении составило -1.81.
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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в эсватинские эмалангени
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Свазилендский лилангени / Исландская крона
|1 SZL
|7,52476 ISK
|5 SZL
|37,62380 ISK
|10 SZL
|75,24760 ISK
|20 SZL
|150,49520 ISK
|50 SZL
|376,23800 ISK
|100 SZL
|752,47600 ISK
|250 SZL
|1 881,19000 ISK
|500 SZL
|3 762,38000 ISK
|1000 SZL
|7 524,76000 ISK
|2000 SZL
|15 049,52000 ISK
|5000 SZL
|37 623,80000 ISK
|10000 SZL
|75 247,60000 ISK