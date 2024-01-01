250 исландских крон в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте ISK в SZL по реальному обменному курсу

250 isk
33,22 szl

kr1,000 ISK = L0,1329 SZL

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13400,1380
Низкий0,12890,1289
В среднем0,13130,1328
Изменить3.07%-1.81%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к SZL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SZL составил 0,1340, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1313. Изменение курса ISK к SZL в процентном соотношении составило 3.07.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SZL составил 0,1380, а минимальный — 0,1289. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1328. Изменение курса ISK к SZL в процентном соотношении составило -1.81.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Свазилендский лилангени
1 ISK0,13290 SZL
5 ISK0,66448 SZL
10 ISK1,32895 SZL
20 ISK2,65790 SZL
50 ISK6,64475 SZL
100 ISK13,28950 SZL
250 ISK33,22375 SZL
500 ISK66,44750 SZL
1000 ISK132,89500 SZL
2000 ISK265,79000 SZL
5000 ISK664,47500 SZL
10000 ISK1 328,95000 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Исландская крона
1 SZL7,52476 ISK
5 SZL37,62380 ISK
10 SZL75,24760 ISK
20 SZL150,49520 ISK
50 SZL376,23800 ISK
100 SZL752,47600 ISK
250 SZL1 881,19000 ISK
500 SZL3 762,38000 ISK
1000 SZL7 524,76000 ISK
2000 SZL15 049,52000 ISK
5000 SZL37 623,80000 ISK
10000 SZL75 247,60000 ISK