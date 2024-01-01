5 исландских крон в саудовские риялы

Сконвертируйте ISK в SAR по реальному обменному курсу

5 isk
0,14 sar

kr1,000 ISK = SR0,02727 SAR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02740,0274
Низкий0,02690,0266
В среднем0,02710,0270
Изменить1.11%2.66%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к SAR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к SAR составил 0,0274, а минимальный — 0,0269. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0271. Изменение курса ISK к SAR в процентном соотношении составило 1.11.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к SAR составил 0,0274, а минимальный — 0,0266. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0270. Изменение курса ISK к SAR в процентном соотношении составило 2.66.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Саудовский риял
1 ISK0,02727 SAR
5 ISK0,13636 SAR
10 ISK0,27271 SAR
20 ISK0,54543 SAR
50 ISK1,36357 SAR
100 ISK2,72714 SAR
250 ISK6,81785 SAR
500 ISK13,63570 SAR
1000 ISK27,27140 SAR
2000 ISK54,54280 SAR
5000 ISK136,35700 SAR
10000 ISK272,71400 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Исландская крона
1 SAR36,66840 ISK
5 SAR183,34200 ISK
10 SAR366,68400 ISK
20 SAR733,36800 ISK
50 SAR1 833,42000 ISK
100 SAR3 666,84000 ISK
250 SAR9 167,10000 ISK
500 SAR18 334,20000 ISK
1000 SAR36 668,40000 ISK
2000 SAR73 336,80000 ISK
5000 SAR183 342,00000 ISK
10000 SAR366 684,00000 ISK