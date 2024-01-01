1 исландская крона в малагасийские ариари

Сконвертируйте ISK в MGA по реальному обменному курсу

1 isk
33 mga

kr1,000 ISK = Ar32,65 MGA

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в MGAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий32,805632,8056
Низкий32,066630,9613
В среднем32,403432,0737
Изменить1.35%5.47%
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Соотношение 1 ISK к MGA

За последние 30 дней максимальный курс ISK к MGA составил 32,8056, а минимальный — 32,0666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 32,4034. Изменение курса ISK к MGA в процентном соотношении составило 1.35.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к MGA составил 32,8056, а минимальный — 30,9613. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 32,0737. Изменение курса ISK к MGA в процентном соотношении составило 5.47.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в малагасийские ариари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Малагасийский ариари
1 ISK32,65450 MGA
5 ISK163,27250 MGA
10 ISK326,54500 MGA
20 ISK653,09000 MGA
50 ISK1 632,72500 MGA
100 ISK3 265,45000 MGA
250 ISK8 163,62500 MGA
500 ISK16 327,25000 MGA
1000 ISK32 654,50000 MGA
2000 ISK65 309,00000 MGA
5000 ISK163 272,50000 MGA
10000 ISK326 545,00000 MGA
Обменные курсы Малагасийский ариари / Исландская крона
1 MGA0,03062 ISK
5 MGA0,15312 ISK
10 MGA0,30624 ISK
20 MGA0,61247 ISK
50 MGA1,53119 ISK
100 MGA3,06237 ISK
250 MGA7,65593 ISK
500 MGA15,31185 ISK
1000 MGA30,62370 ISK
2000 MGA61,24740 ISK
5000 MGA153,11850 ISK
10000 MGA306,23700 ISK