2 000 исландских крон в хорватские куны

Сконвертируйте ISK в HRK по реальному обменному курсу

2 000 isk
102,08 hrk

kr1,000 ISK = kn0,05104 HRK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 ISK в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05140,0514
Низкий0,05040,0497
В среднем0,05080,0506
Изменить1.13%2.67%
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Соотношение 1 ISK к HRK

За последние 30 дней максимальный курс ISK к HRK составил 0,0514, а минимальный — 0,0504. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0508. Изменение курса ISK к HRK в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к HRK составил 0,0514, а минимальный — 0,0497. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0506. Изменение курса ISK к HRK в процентном соотношении составило 2.67.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

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ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Хорватская куна
1 ISK0,05104 HRK
5 ISK0,25521 HRK
10 ISK0,51042 HRK
20 ISK1,02085 HRK
50 ISK2,55212 HRK
100 ISK5,10423 HRK
250 ISK12,76058 HRK
500 ISK25,52115 HRK
1000 ISK51,04230 HRK
2000 ISK102,08460 HRK
5000 ISK255,21150 HRK
10000 ISK510,42300 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Исландская крона
1 HRK19,59160 ISK
5 HRK97,95800 ISK
10 HRK195,91600 ISK
20 HRK391,83200 ISK
50 HRK979,58000 ISK
100 HRK1 959,16000 ISK
250 HRK4 897,90000 ISK
500 HRK9 795,80000 ISK
1000 HRK19 591,60000 ISK
2000 HRK39 183,20000 ISK
5000 HRK97 958,00000 ISK
10000 HRK195 916,00000 ISK