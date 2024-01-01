50 исландских крон в гонконгские доллары
Сконвертируйте ISK в HKD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ISK в HKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0571
|0,0571
|Низкий
|0,0560
|0,0555
|В среднем
|0,0565
|0,0563
|Изменить
|1.18%
|2.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к HKD
За последние 30 дней максимальный курс ISK к HKD составил 0,0571, а минимальный — 0,0560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0565. Изменение курса ISK к HKD в процентном соотношении составило 1.18.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к HKD составил 0,0571, а минимальный — 0,0555. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0563. Изменение курса ISK к HKD в процентном соотношении составило 2.38.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в гонконгские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Гонконгский доллар / Исландская крона
|100 HKD
|1 761,02000 ISK
|200 HKD
|3 522,04000 ISK
|300 HKD
|5 283,06000 ISK
|500 HKD
|8 805,10000 ISK
|1000 HKD
|17 610,20000 ISK
|2000 HKD
|35 220,40000 ISK
|2500 HKD
|44 025,50000 ISK
|3000 HKD
|52 830,60000 ISK
|4000 HKD
|70 440,80000 ISK
|5000 HKD
|88 051,00000 ISK
|10000 HKD
|176 102,00000 ISK
|20000 HKD
|352 204,00000 ISK