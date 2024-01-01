5 исландских крон в эфиопские быры

Сконвертируйте ISK в ETB по реальному обменному курсу

5 isk
2,10 etb

kr1,000 ISK = Br0,4197 ETB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в ETBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,42180,4218
Низкий0,41260,4039
В среднем0,41680,4134
Изменить1.70%3.89%
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Соотношение 1 ISK к ETB

За последние 30 дней максимальный курс ISK к ETB составил 0,4218, а минимальный — 0,4126. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4168. Изменение курса ISK к ETB в процентном соотношении составило 1.70.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к ETB составил 0,4218, а минимальный — 0,4039. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4134. Изменение курса ISK к ETB в процентном соотношении составило 3.89.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в эфиопские быры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и ETB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в ETB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Эфиопский быр
1 ISK0,41968 ETB
5 ISK2,09840 ETB
10 ISK4,19679 ETB
20 ISK8,39358 ETB
50 ISK20,98395 ETB
100 ISK41,96790 ETB
250 ISK104,91975 ETB
500 ISK209,83950 ETB
1000 ISK419,67900 ETB
2000 ISK839,35800 ETB
5000 ISK2 098,39500 ETB
10000 ISK4 196,79000 ETB
Обменные курсы Эфиопский быр / Исландская крона
1 ETB2,38278 ISK
5 ETB11,91390 ISK
10 ETB23,82780 ISK
20 ETB47,65560 ISK
50 ETB119,13900 ISK
100 ETB238,27800 ISK
250 ETB595,69500 ISK
500 ETB1 191,39000 ISK
1000 ETB2 382,78000 ISK
2000 ETB4 765,56000 ISK
5000 ETB11 913,90000 ISK
10000 ETB23 827,80000 ISK