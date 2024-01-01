История обменного курса фунт о. Мэн–турецкие лиры

Обменный курс фунт о. Мэн/турецкие лиры сейчас составляет 42,649, отражая изменение в размере -0.412% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фунт о. Мэн оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.637% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фунт о. Мэн/турецкие лиры колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 43,165, и минимумом, равным 42,639, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.213% уменьшение стоимости.