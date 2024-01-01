10 фунтов о. Мэн в новозеландские доллары

Сконвертируйте IMP в NZD по реальному обменному курсу

10 imp
21,49 nzd

£1,000 IMP = $2,149 NZD

Среднерыночный курс в 19:17
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IMP в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,14902,1490
Низкий2,06642,0646
В среднем2,09372,0862
Изменить3.70%2.29%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IMP к NZD

За последние 30 дней максимальный курс IMP к NZD составил 2,1490, а минимальный — 2,0664. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0937. Изменение курса IMP к NZD в процентном соотношении составило 3.70.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к NZD составил 2,1490, а минимальный — 2,0646. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0862. Изменение курса IMP к NZD в процентном соотношении составило 2.29.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,0991,4941,6280,96719,673
1 GBP1,18711,291108,1121,7731,9321,14823,347
1 USD0,9190,774183,7271,3731,4960,88918,081
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунтов о. Мэн

IMP в USD

IMP в EUR

IMP в GBP

IMP в INR

IMP в JPY

IMP в RUB

IMP в AUD

IMP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Новозеландский доллар
1 IMP2,14904 NZD
5 IMP10,74520 NZD
10 IMP21,49040 NZD
20 IMP42,98080 NZD
50 IMP107,45200 NZD
100 IMP214,90400 NZD
250 IMP537,26000 NZD
500 IMP1 074,52000 NZD
1000 IMP2 149,04000 NZD
2000 IMP4 298,08000 NZD
5000 IMP10 745,20000 NZD
10000 IMP21 490,40000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Фунт (о. Мэн)
1 NZD0,46532 IMP
5 NZD2,32662 IMP
10 NZD4,65324 IMP
20 NZD9,30648 IMP
50 NZD23,26620 IMP
100 NZD46,53240 IMP
250 NZD116,33100 IMP
500 NZD232,66200 IMP
1000 NZD465,32400 IMP
2000 NZD930,64800 IMP
5000 NZD2 326,62000 IMP
10000 NZD4 653,24000 IMP