20 фунтов о. Мэн в гамбийские даласи
Сконвертируйте IMP в GMD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 IMP в GMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|88,2918
|88,2918
|Низкий
|85,3237
|83,5545
|В среднем
|86,6572
|86,0495
|Изменить
|1.89%
|4.57%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IMP к GMD
За последние 30 дней максимальный курс IMP к GMD составил 88,2918, а минимальный — 85,3237. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,6572. Изменение курса IMP к GMD в процентном соотношении составило 1.89.
За последние 90 дней максимальный курс IMP к GMD составил 88,2918, а минимальный — 83,5545. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,0495. Изменение курса IMP к GMD в процентном соотношении составило 4.57.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в гамбийские даласи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Гамбийский даласи
|1 IMP
|87,50920 GMD
|5 IMP
|437,54600 GMD
|10 IMP
|875,09200 GMD
|20 IMP
|1 750,18400 GMD
|50 IMP
|4 375,46000 GMD
|100 IMP
|8 750,92000 GMD
|250 IMP
|21 877,30000 GMD
|500 IMP
|43 754,60000 GMD
|1000 IMP
|87 509,20000 GMD
|2000 IMP
|175 018,40000 GMD
|5000 IMP
|437 546,00000 GMD
|10000 IMP
|875 092,00000 GMD