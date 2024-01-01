1 фунт о. Мэн в боливийские боливиано

Сконвертируйте IMP в BOB по реальному обменному курсу

1 imp
8,92 bob

£1,000 IMP = Bs8,922 BOB

Среднерыночный курс в 17:26
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IMP в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,98968,9896
Низкий8,70608,5264
В среднем8,81868,7632
Изменить1.92%4.64%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IMP к BOB

За последние 30 дней максимальный курс IMP к BOB составил 8,9896, а минимальный — 8,7060. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,8186. Изменение курса IMP к BOB в процентном соотношении составило 1.92.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к BOB составил 8,9896, а минимальный — 8,5264. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,7632. Изменение курса IMP к BOB в процентном соотношении составило 4.64.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1091,4941,6270,96719,65
1 GBP1,18711,291108,1271,7731,9311,14823,32
1 USD0,9190,774183,7251,3731,4960,88918,057
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт о. Мэн

IMP в USD

IMP в EUR

IMP в GBP

IMP в INR

IMP в JPY

IMP в RUB

IMP в AUD

IMP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Боливийский боливиано
1 IMP8,92199 BOB
5 IMP44,60995 BOB
10 IMP89,21990 BOB
20 IMP178,43980 BOB
50 IMP446,09950 BOB
100 IMP892,19900 BOB
250 IMP2 230,49750 BOB
500 IMP4 460,99500 BOB
1000 IMP8 921,99000 BOB
2000 IMP17 843,98000 BOB
5000 IMP44 609,95000 BOB
10000 IMP89 219,90000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Фунт (о. Мэн)
1 BOB0,11208 IMP
5 BOB0,56042 IMP
10 BOB1,12083 IMP
20 BOB2,24166 IMP
50 BOB5,60415 IMP
100 BOB11,20830 IMP
250 BOB28,02075 IMP
500 BOB56,04150 IMP
1000 BOB112,08300 IMP
2000 BOB224,16600 IMP
5000 BOB560,41500 IMP
10000 BOB1 120,83000 IMP