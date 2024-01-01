1 фунт о. Мэн в болгарские левы

Сконвертируйте IMP в BGN по реальному обменному курсу

1 imp
2,32 bgn

£1,000 IMP = лв2,320 BGN

Среднерыночный курс в 17:21
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1 IMP в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,32992,3299
Низкий2,30352,2673
В среднем2,31552,2997
Изменить0.23%2.20%
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Соотношение 1 IMP к BGN

За последние 30 дней максимальный курс IMP к BGN составил 2,3299, а минимальный — 2,3035. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,3155. Изменение курса IMP к BGN в процентном соотношении составило 0.23.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к BGN составил 2,3299, а минимальный — 2,2673. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,2997. Изменение курса IMP к BGN в процентном соотношении составило 2.20.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1011,4941,6280,96719,63
1 GBP1,18711,291108,11,7731,9311,14823,293
1 USD0,9190,774183,7211,3731,4960,88918,04
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт о. Мэн

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Болгарский Лев
1 IMP2,32018 BGN
5 IMP11,60090 BGN
10 IMP23,20180 BGN
20 IMP46,40360 BGN
50 IMP116,00900 BGN
100 IMP232,01800 BGN
250 IMP580,04500 BGN
500 IMP1 160,09000 BGN
1000 IMP2 320,18000 BGN
2000 IMP4 640,36000 BGN
5000 IMP11 600,90000 BGN
10000 IMP23 201,80000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Фунт (о. Мэн)
1 BGN0,43100 IMP
5 BGN2,15500 IMP
10 BGN4,31000 IMP
20 BGN8,62000 IMP
50 BGN21,55000 IMP
100 BGN43,10000 IMP
250 BGN107,75000 IMP
500 BGN215,50000 IMP
1000 BGN431,00000 IMP
2000 BGN862,00000 IMP
5000 BGN2 155,00000 IMP
10000 BGN4 310,00000 IMP