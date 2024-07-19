2 000 израильских новых шекелей в доллары США

Сконвертируйте ILS в USD по реальному обменному курсу

2 000 ils
548,28 usd

₪1,000 ILS = $0,2741 USD

Среднерыночный курс в 13:41
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27800,2780
Низкий0,26490,2630
В среднем0,27020,2694
Изменить1.91%3.26%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к USD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к USD составил 0,2780, а минимальный — 0,2649. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2702. Изменение курса ILS к USD в процентном соотношении составило 1.91.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к USD составил 0,2780, а минимальный — 0,2630. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2694. Изменение курса ILS к USD в процентном соотношении составило 3.26.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1151,4951,6270,96819,41
1 GBP1,18711,292108,1581,7751,9311,1523,041
1 USD0,9190,774183,6911,3731,4950,8917,829
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Доллар США
1 ILS0,27414 USD
5 ILS1,37069 USD
10 ILS2,74138 USD
20 ILS5,48276 USD
50 ILS13,70690 USD
100 ILS27,41380 USD
250 ILS68,53450 USD
500 ILS137,06900 USD
1000 ILS274,13800 USD
2000 ILS548,27600 USD
5000 ILS1 370,69000 USD
10000 ILS2 741,38000 USD
Обменные курсы Доллар США / Израильский новый шекель
1 USD3,64780 ILS
5 USD18,23900 ILS
10 USD36,47800 ILS
20 USD72,95600 ILS
50 USD182,39000 ILS
100 USD364,78000 ILS
250 USD911,95000 ILS
500 USD1 823,90000 ILS
1000 USD3 647,80000 ILS
2000 USD7 295,60000 ILS
5000 USD18 239,00000 ILS
10000 USD36 478,00000 ILS