История обменного курса израильский новый шекель–тонганские паанги

Обменный курс израильский новый шекель/тонганские паанги сейчас составляет 0,633, отражая изменение в размере -0.120% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость израильский новый шекель оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.283% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс израильский новый шекель/тонганские паанги колебался между максимумом, который 14-07-2024 дошел до 0,655, и минимумом, равным 0,631, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.056% уменьшение стоимости.