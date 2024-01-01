5 000 израильских новых шекелей в сербские динары

Сконвертируйте ILS в RSD по реальному обменному курсу

5 000 ils
147 363 rsd

₪1,000 ILS = РСД29,47 RSD

Среднерыночный курс в 16:10
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1 ILS в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,870229,8702
Низкий28,907228,7752
В среднем29,307729,2426
Изменить0.61%0.97%
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Соотношение 1 ILS к RSD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к RSD составил 29,8702, а минимальный — 28,9072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,3077. Изменение курса ILS к RSD в процентном соотношении составило 0.61.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к RSD составил 29,8702, а минимальный — 28,7752. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,2426. Изменение курса ILS к RSD в процентном соотношении составило 0.97.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4941,6270,96719,579
1 GBP1,18711,292108,1881,7741,9311,14823,236
1 USD0,9180,774183,7151,3721,4940,88817,98
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Сербский динар
1 ILS29,47260 RSD
5 ILS147,36300 RSD
10 ILS294,72600 RSD
20 ILS589,45200 RSD
50 ILS1 473,63000 RSD
100 ILS2 947,26000 RSD
250 ILS7 368,15000 RSD
500 ILS14 736,30000 RSD
1000 ILS29 472,60000 RSD
2000 ILS58 945,20000 RSD
5000 ILS147 363,00000 RSD
10000 ILS294 726,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Израильский новый шекель
1 RSD0,03393 ILS
5 RSD0,16965 ILS
10 RSD0,33930 ILS
20 RSD0,67860 ILS
50 RSD1,69649 ILS
100 RSD3,39298 ILS
250 RSD8,48245 ILS
500 RSD16,96490 ILS
1000 RSD33,92980 ILS
2000 RSD67,85960 ILS
5000 RSD169,64900 ILS
10000 RSD339,29800 ILS