20 израильских новых шекелей в сербские динары

Сконвертируйте ILS в RSD по реальному обменному курсу

20 ils
589,64 rsd

₪1,000 ILS = РСД29,48 RSD

Среднерыночный курс в 16:09
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1 ILS в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий29,870229,8702
Низкий28,907228,7752
В среднем29,308029,2427
Изменить0.65%1.00%
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Соотношение 1 ILS к RSD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к RSD составил 29,8702, а минимальный — 28,9072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,3080. Изменение курса ILS к RSD в процентном соотношении составило 0.65.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к RSD составил 29,8702, а минимальный — 28,7752. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,2427. Изменение курса ILS к RSD в процентном соотношении составило 1.00.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1551,4941,6270,96719,578
1 GBP1,18711,292108,1871,7741,9311,14823,237
1 USD0,9180,774183,7131,3721,4940,88817,98
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Сербский динар
1 ILS29,48180 RSD
5 ILS147,40900 RSD
10 ILS294,81800 RSD
20 ILS589,63600 RSD
50 ILS1 474,09000 RSD
100 ILS2 948,18000 RSD
250 ILS7 370,45000 RSD
500 ILS14 740,90000 RSD
1000 ILS29 481,80000 RSD
2000 ILS58 963,60000 RSD
5000 ILS147 409,00000 RSD
10000 ILS294 818,00000 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Израильский новый шекель
1 RSD0,03392 ILS
5 RSD0,16960 ILS
10 RSD0,33919 ILS
20 RSD0,67838 ILS
50 RSD1,69596 ILS
100 RSD3,39192 ILS
250 RSD8,47980 ILS
500 RSD16,95960 ILS
1000 RSD33,91920 ILS
2000 RSD67,83840 ILS
5000 RSD169,59600 ILS
10000 RSD339,19200 ILS