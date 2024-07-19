100 израильских новых шекелей в румынские леи

Сконвертируйте ILS в RON по реальному обменному курсу

100 ils
125,17 ron

₪1,000 ILS = L1,252 RON

Среднерыночный курс в 16:07
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1 ILS в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,26591,2659
Низкий1,22881,2225
В среднем1,24531,2425
Изменить0.50%0.99%
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Соотношение 1 ILS к RON

За последние 30 дней максимальный курс ILS к RON составил 1,2659, а минимальный — 1,2288. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2453. Изменение курса ILS к RON в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к RON составил 1,2659, а минимальный — 1,2225. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2425. Изменение курса ILS к RON в процентном соотношении составило 0.99.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1521,4941,6270,96719,58
1 GBP1,18711,292108,1841,7741,9311,14823,239
1 USD0,9180,774183,7181,3731,4940,88817,983
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Румынский лей
1 ILS1,25174 RON
5 ILS6,25870 RON
10 ILS12,51740 RON
20 ILS25,03480 RON
50 ILS62,58700 RON
100 ILS125,17400 RON
250 ILS312,93500 RON
500 ILS625,87000 RON
1000 ILS1 251,74000 RON
2000 ILS2 503,48000 RON
5000 ILS6 258,70000 RON
10000 ILS12 517,40000 RON
Обменные курсы Румынский лей / Израильский новый шекель
1 RON0,79889 ILS
5 RON3,99445 ILS
10 RON7,98890 ILS
20 RON15,97780 ILS
50 RON39,94450 ILS
100 RON79,88900 ILS
250 RON199,72250 ILS
500 RON399,44500 ILS
1000 RON798,89000 ILS
2000 RON1 597,78000 ILS
5000 RON3 994,45000 ILS
10000 RON7 988,90000 ILS