1 израильский новый шекель в новозеландские доллары

Сконвертируйте ILS в NZD по реальному обменному курсу

1 ils
0,46 nzd

₪1,000 ILS = $0,4557 NZD

Среднерыночный курс в 15:51
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1 ILS в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,45570,4557
Низкий0,43490,4336
В среднем0,44270,4431
Изменить3.97%1.06%
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Соотношение 1 ILS к NZD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к NZD составил 0,4557, а минимальный — 0,4349. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4427. Изменение курса ILS к NZD в процентном соотношении составило 3.97.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к NZD составил 0,4557, а минимальный — 0,4336. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4431. Изменение курса ILS к NZD в процентном соотношении составило 1.06.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1581,4951,6270,96719,539
1 GBP1,18711,292108,1661,7741,9311,14823,184
1 USD0,9180,774183,7231,3731,4940,88817,945
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Новозеландский доллар
1 ILS0,45568 NZD
5 ILS2,27841 NZD
10 ILS4,55681 NZD
20 ILS9,11362 NZD
50 ILS22,78405 NZD
100 ILS45,56810 NZD
250 ILS113,92025 NZD
500 ILS227,84050 NZD
1000 ILS455,68100 NZD
2000 ILS911,36200 NZD
5000 ILS2 278,40500 NZD
10000 ILS4 556,81000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Израильский новый шекель
1 NZD2,19452 ILS
5 NZD10,97260 ILS
10 NZD21,94520 ILS
20 NZD43,89040 ILS
50 NZD109,72600 ILS
100 NZD219,45200 ILS
250 NZD548,63000 ILS
500 NZD1 097,26000 ILS
1000 NZD2 194,52000 ILS
2000 NZD4 389,04000 ILS
5000 NZD10 972,60000 ILS
10000 NZD21 945,20000 ILS