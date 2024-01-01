1 израильский новый шекель в монгольские тугрики
Сконвертируйте ILS в MNT по реальному обменному курсу
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|1 ILS в MNT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|940,5250
|940,5250
|Низкий
|894,5120
|887,5400
|В среднем
|913,5885
|909,9671
|Изменить
|2.04%
|3.50%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к MNT
За последние 30 дней максимальный курс ILS к MNT составил 940,5250, а минимальный — 894,5120. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 913,5885. Изменение курса ILS к MNT в процентном соотношении составило 2.04.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к MNT составил 940,5250, а минимальный — 887,5400. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 909,9671. Изменение курса ILS к MNT в процентном соотношении составило 3.50.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в монгольские тугрики
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Канадский доллар
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- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Монгольский тугрик
|1 ILS
|927,31300 MNT
|5 ILS
|4 636,56500 MNT
|10 ILS
|9 273,13000 MNT
|20 ILS
|18 546,26000 MNT
|50 ILS
|46 365,65000 MNT
|100 ILS
|92 731,30000 MNT
|250 ILS
|231 828,25000 MNT
|500 ILS
|463 656,50000 MNT
|1000 ILS
|927 313,00000 MNT
|2000 ILS
|1 854 626,00000 MNT
|5000 ILS
|4 636 565,00000 MNT
|10000 ILS
|9 273 130,00000 MNT