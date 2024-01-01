10 тысяч израильских новых шекелей в казахстанские тенге

Сконвертируйте ILS в KZT по реальному обменному курсу

10 000 ils
1 305 980,00 kzt

₪1,000 ILS = ₸130,6 KZT

Среднерыночный курс в 15:14
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1 ILS в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий131,7740131,7740
Низкий123,6210116,4550
В среднем127,6525122,3429
Изменить5.59%10.17%
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Соотношение 1 ILS к KZT

За последние 30 дней максимальный курс ILS к KZT составил 131,7740, а минимальный — 123,6210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 127,6525. Изменение курса ILS к KZT в процентном соотношении составило 5.59.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к KZT составил 131,7740, а минимальный — 116,4550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 122,3429. Изменение курса ILS к KZT в процентном соотношении составило 10.17.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4951,6270,96719,531
1 GBP1,18711,292108,1651,7741,9311,14823,173
1 USD0,9180,774183,7221,3731,4940,88817,937
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Казахстанский тенге
1 ILS130,59800 KZT
5 ILS652,99000 KZT
10 ILS1 305,98000 KZT
20 ILS2 611,96000 KZT
50 ILS6 529,90000 KZT
100 ILS13 059,80000 KZT
250 ILS32 649,50000 KZT
500 ILS65 299,00000 KZT
1000 ILS130 598,00000 KZT
2000 ILS261 196,00000 KZT
5000 ILS652 990,00000 KZT
10000 ILS1 305 980,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Израильский новый шекель
1 KZT0,00766 ILS
5 KZT0,03829 ILS
10 KZT0,07657 ILS
20 KZT0,15314 ILS
50 KZT0,38285 ILS
100 KZT0,76571 ILS
250 KZT1,91427 ILS
500 KZT3,82854 ILS
1000 KZT7,65707 ILS
2000 KZT15,31414 ILS
5000 KZT38,28535 ILS
10000 KZT76,57070 ILS