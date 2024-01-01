10 израильских новых шекелей в казахстанские тенге

Сконвертируйте ILS в KZT по реальному обменному курсу

10 ils
1 306 kzt

₪1,000 ILS = ₸130,6 KZT

Среднерыночный курс в 15:13
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий131,7740131,7740
Низкий123,6210116,4550
В среднем127,6525122,3429
Изменить5.59%10.17%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к KZT

За последние 30 дней максимальный курс ILS к KZT составил 131,7740, а минимальный — 123,6210. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 127,6525. Изменение курса ILS к KZT в процентном соотношении составило 5.59.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к KZT составил 131,7740, а минимальный — 116,4550. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 122,3429. Изменение курса ILS к KZT в процентном соотношении составило 10.17.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1571,4951,6270,96719,518
1 GBP1,18711,292108,1771,7741,9311,14823,163
1 USD0,9180,774183,7191,3731,4940,88817,926
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Казахстанский тенге
1 ILS130,60000 KZT
5 ILS653,00000 KZT
10 ILS1 306,00000 KZT
20 ILS2 612,00000 KZT
50 ILS6 530,00000 KZT
100 ILS13 060,00000 KZT
250 ILS32 650,00000 KZT
500 ILS65 300,00000 KZT
1000 ILS130 600,00000 KZT
2000 ILS261 200,00000 KZT
5000 ILS653 000,00000 KZT
10000 ILS1 306 000,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Израильский новый шекель
1 KZT0,00766 ILS
5 KZT0,03828 ILS
10 KZT0,07657 ILS
20 KZT0,15314 ILS
50 KZT0,38285 ILS
100 KZT0,76570 ILS
250 KZT1,91424 ILS
500 KZT3,82849 ILS
1000 KZT7,65697 ILS
2000 KZT15,31394 ILS
5000 KZT38,28485 ILS
10000 KZT76,56970 ILS