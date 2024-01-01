5 израильских новых шекелей в кувейтские динары
Сконвертируйте ILS в KWD по реальному обменному курсу
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|1 ILS в KWD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0850
|0,0850
|Низкий
|0,0813
|0,0810
|В среднем
|0,0828
|0,0827
|Изменить
|1.69%
|2.45%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к KWD
За последние 30 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0813. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0828. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 1.69.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0810. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0827. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 2.45.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в кувейтские динары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
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- Норвежская крона
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- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Кувейтский динар / Израильский новый шекель
|1 KWD
|11,91720 ILS
|5 KWD
|59,58600 ILS
|10 KWD
|119,17200 ILS
|20 KWD
|238,34400 ILS
|50 KWD
|595,86000 ILS
|100 KWD
|1 191,72000 ILS
|250 KWD
|2 979,30000 ILS
|500 KWD
|5 958,60000 ILS
|1000 KWD
|11 917,20000 ILS
|2000 KWD
|23 834,40000 ILS
|5000 KWD
|59 586,00000 ILS
|10000 KWD
|119 172,00000 ILS