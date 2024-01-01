20 израильских новых шекелей в кувейтские динары

Сконвертируйте ILS в KWD по реальному обменному курсу

20 ils
1,678 kwd

₪1,000 ILS = ك0,08391 KWD

Среднерыночный курс в 15:11
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1 ILS в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08500,0850
Низкий0,08130,0810
В среднем0,08280,0827
Изменить1.73%2.50%
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Соотношение 1 ILS к KWD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0813. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0828. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 1.73.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0810. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0827. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 2.50.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1641,4941,6270,96719,513
1 GBP1,18711,292108,1851,7731,9311,14823,157
1 USD0,9180,774183,7251,3721,4940,88817,921
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Кувейтский динар
1 ILS0,08391 KWD
5 ILS0,41956 KWD
10 ILS0,83912 KWD
20 ILS1,67825 KWD
50 ILS4,19562 KWD
100 ILS8,39124 KWD
250 ILS20,97810 KWD
500 ILS41,95620 KWD
1000 ILS83,91240 KWD
2000 ILS167,82480 KWD
5000 ILS419,56200 KWD
10000 ILS839,12400 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Израильский новый шекель
1 KWD11,91720 ILS
5 KWD59,58600 ILS
10 KWD119,17200 ILS
20 KWD238,34400 ILS
50 KWD595,86000 ILS
100 KWD1 191,72000 ILS
250 KWD2 979,30000 ILS
500 KWD5 958,60000 ILS
1000 KWD11 917,20000 ILS
2000 KWD23 834,40000 ILS
5000 KWD59 586,00000 ILS
10000 KWD119 172,00000 ILS