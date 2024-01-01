1 израильский новый шекель в кувейтские динары

Сконвертируйте ILS в KWD по реальному обменному курсу

1 ils
0,084 kwd

₪1,000 ILS = ك0,08392 KWD

Среднерыночный курс в 15:10
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1 ILS в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08500,0850
Низкий0,08130,0810
В среднем0,08280,0827
Изменить1.73%2.50%
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Соотношение 1 ILS к KWD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0813. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0828. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 1.73.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к KWD составил 0,0850, а минимальный — 0,0810. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0827. Изменение курса ILS к KWD в процентном соотношении составило 2.50.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1611,4941,6270,96719,519
1 GBP1,18711,292108,1811,7731,931,14823,163
1 USD0,9180,774183,7221,3721,4940,88817,926
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Кувейтский динар
1 ILS0,08392 KWD
5 ILS0,41958 KWD
10 ILS0,83916 KWD
20 ILS1,67832 KWD
50 ILS4,19580 KWD
100 ILS8,39159 KWD
250 ILS20,97898 KWD
500 ILS41,95795 KWD
1000 ILS83,91590 KWD
2000 ILS167,83180 KWD
5000 ILS419,57950 KWD
10000 ILS839,15900 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Израильский новый шекель
1 KWD11,91670 ILS
5 KWD59,58350 ILS
10 KWD119,16700 ILS
20 KWD238,33400 ILS
50 KWD595,83500 ILS
100 KWD1 191,67000 ILS
250 KWD2 979,17500 ILS
500 KWD5 958,35000 ILS
1000 KWD11 916,70000 ILS
2000 KWD23 833,40000 ILS
5000 KWD59 583,50000 ILS
10000 KWD119 167,00000 ILS