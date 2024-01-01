1 израильский новый шекель в гернсийские фунты

Сконвертируйте ILS в GGP по реальному обменному курсу

1 ils
0,21 ggp

₪1,000 ILS = £0,2123 GGP

Среднерыночный курс в 14:33
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1 ILS в GGPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21150,2124
Изменить0.39%-1.08%
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Соотношение 1 ILS к GGP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к GGP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к GGP в процентном соотношении составило 0.39.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к GGP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к GGP в процентном соотношении составило -1.08.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1551,4941,6270,96819,462
1 GBP1,18711,292108,1771,7731,9311,14823,096
1 USD0,9180,774183,7131,3721,4940,88917,873
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в гернсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GGP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GGP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильский новый шекель

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Гернсийский фунт
1 ILS0,21229 GGP
5 ILS1,06144 GGP
10 ILS2,12288 GGP
20 ILS4,24576 GGP
50 ILS10,61440 GGP
100 ILS21,22880 GGP
250 ILS53,07200 GGP
500 ILS106,14400 GGP
1000 ILS212,28800 GGP
2000 ILS424,57600 GGP
5000 ILS1 061,44000 GGP
10000 ILS2 122,88000 GGP
Обменные курсы Гернсийский фунт / Израильский новый шекель
1 GGP4,71057 ILS
5 GGP23,55285 ILS
10 GGP47,10570 ILS
20 GGP94,21140 ILS
50 GGP235,52850 ILS
100 GGP471,05700 ILS
250 GGP1 177,64250 ILS
500 GGP2 355,28500 ILS
1000 GGP4 710,57000 ILS
2000 GGP9 421,14000 ILS
5000 GGP23 552,85000 ILS
10000 GGP47 105,70000 ILS