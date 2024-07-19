10 тысяч израильских новых шекелей в грузинские лари

Сконвертируйте ILS в GEL по реальному обменному курсу

10 000 ils
7 416,81 gel

₪1,000 ILS = ₾0,7417 GEL

Среднерыночный курс в 14:32
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1 ILS в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76480,7739
Низкий0,74020,7047
В среднем0,74770,7425
Изменить-1.36%4.63%
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Соотношение 1 ILS к GEL

За последние 30 дней максимальный курс ILS к GEL составил 0,7648, а минимальный — 0,7402. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7477. Изменение курса ILS к GEL в процентном соотношении составило -1.36.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к GEL составил 0,7739, а минимальный — 0,7047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7425. Изменение курса ILS к GEL в процентном соотношении составило 4.63.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1551,4951,6270,96819,465
1 GBP1,18711,292108,171,7741,9311,14823,098
1 USD0,9180,774183,7171,3731,4940,88917,876
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Грузинский лари
1 ILS0,74168 GEL
5 ILS3,70841 GEL
10 ILS7,41681 GEL
20 ILS14,83362 GEL
50 ILS37,08405 GEL
100 ILS74,16810 GEL
250 ILS185,42025 GEL
500 ILS370,84050 GEL
1000 ILS741,68100 GEL
2000 ILS1 483,36200 GEL
5000 ILS3 708,40500 GEL
10000 ILS7 416,81000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Израильский новый шекель
1 GEL1,34829 ILS
5 GEL6,74145 ILS
10 GEL13,48290 ILS
20 GEL26,96580 ILS
50 GEL67,41450 ILS
100 GEL134,82900 ILS
250 GEL337,07250 ILS
500 GEL674,14500 ILS
1000 GEL1 348,29000 ILS
2000 GEL2 696,58000 ILS
5000 GEL6 741,45000 ILS
10000 GEL13 482,90000 ILS