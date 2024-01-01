500 израильских новых шекелей в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте ILS в FKP по реальному обменному курсу

500 ils
106,20 fkp

₪1,000 ILS = £0,2124 FKP

Среднерыночный курс в 14:31
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,21410,2162
Низкий0,20900,2090
В среднем0,21150,2124
Изменить0.40%-1.07%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к FKP

За последние 30 дней максимальный курс ILS к FKP составил 0,2141, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2115. Изменение курса ILS к FKP в процентном соотношении составило 0.40.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к FKP составил 0,2162, а минимальный — 0,2090. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2124. Изменение курса ILS к FKP в процентном соотношении составило -1.07.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1511,4941,6270,96819,463
1 GBP1,18711,292108,1661,7731,9311,14823,096
1 USD0,9180,774183,7171,3731,4940,88917,875
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Фунт Фолклендских островов
1 ILS0,21240 FKP
5 ILS1,06202 FKP
10 ILS2,12403 FKP
20 ILS4,24806 FKP
50 ILS10,62015 FKP
100 ILS21,24030 FKP
250 ILS53,10075 FKP
500 ILS106,20150 FKP
1000 ILS212,40300 FKP
2000 ILS424,80600 FKP
5000 ILS1 062,01500 FKP
10000 ILS2 124,03000 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Израильский новый шекель
1 FKP4,70804 ILS
5 FKP23,54020 ILS
10 FKP47,08040 ILS
20 FKP94,16080 ILS
50 FKP235,40200 ILS
100 FKP470,80400 ILS
250 FKP1 177,01000 ILS
500 FKP2 354,02000 ILS
1000 FKP4 708,04000 ILS
2000 FKP9 416,08000 ILS
5000 FKP23 540,20000 ILS
10000 FKP47 080,40000 ILS