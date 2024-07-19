5 израильских новых шекелей в коста-риканские колоны
Сконвертируйте ILS в CRC по реальному обменному курсу
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|1 ILS в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|146,4360
|146,4360
|Низкий
|139,2290
|132,4410
|В среднем
|142,0909
|139,8078
|Изменить
|3.47%
|8.38%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к CRC
За последние 30 дней максимальный курс ILS к CRC составил 146,4360, а минимальный — 139,2290. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 142,0909. Изменение курса ILS к CRC в процентном соотношении составило 3.47.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к CRC составил 146,4360, а минимальный — 132,4410. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 139,8078. Изменение курса ILS к CRC в процентном соотношении составило 8.38.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Коста-риканский колон
|1 ILS
|144,56600 CRC
|5 ILS
|722,83000 CRC
|10 ILS
|1 445,66000 CRC
|20 ILS
|2 891,32000 CRC
|50 ILS
|7 228,30000 CRC
|100 ILS
|14 456,60000 CRC
|250 ILS
|36 141,50000 CRC
|500 ILS
|72 283,00000 CRC
|1000 ILS
|144 566,00000 CRC
|2000 ILS
|289 132,00000 CRC
|5000 ILS
|722 830,00000 CRC
|10000 ILS
|1 445 660,00000 CRC