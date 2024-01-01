10 израильских новых шекелей в боливийские боливиано

Сконвертируйте ILS в BOB по реальному обменному курсу

10 ils
18,96 bob

₪1,000 ILS = Bs1,896 BOB

Среднерыночный курс в 14:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,91591,9159
Низкий1,82701,8228
В среднем1,86491,8613
Изменить2.44%3.64%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к BOB

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BOB составил 1,9159, а минимальный — 1,8270. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,8649. Изменение курса ILS к BOB в процентном соотношении составило 2.44.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BOB составил 1,9159, а минимальный — 1,8228. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,8613. Изменение курса ILS к BOB в процентном соотношении составило 3.64.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,0761,4931,6260,96819,441
1 GBP1,18711,292108,1531,7731,9311,14923,087
1 USD0,9190,774183,7131,3731,4950,8917,87
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Боливийский боливиано
1 ILS1,89645 BOB
5 ILS9,48225 BOB
10 ILS18,96450 BOB
20 ILS37,92900 BOB
50 ILS94,82250 BOB
100 ILS189,64500 BOB
250 ILS474,11250 BOB
500 ILS948,22500 BOB
1000 ILS1 896,45000 BOB
2000 ILS3 792,90000 BOB
5000 ILS9 482,25000 BOB
10000 ILS18 964,50000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Израильский новый шекель
1 BOB0,52730 ILS
5 BOB2,63650 ILS
10 BOB5,27300 ILS
20 BOB10,54600 ILS
50 BOB26,36500 ILS
100 BOB52,73000 ILS
250 BOB131,82500 ILS
500 BOB263,65000 ILS
1000 BOB527,30000 ILS
2000 BOB1 054,60000 ILS
5000 BOB2 636,50000 ILS
10000 BOB5 273,00000 ILS