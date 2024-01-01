250 израильских новых шекелей в бахрейнские динары

Сконвертируйте ILS в BHD по реальному обменному курсу

250 ils
25,853 bhd

₪1,000 ILS = .د.ب0,1034 BHD

Среднерыночный курс в 13:56
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10480,1048
Низкий0,09990,0992
В среднем0,10190,1016
Изменить1.98%3.28%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к BHD

За последние 30 дней максимальный курс ILS к BHD составил 0,1048, а минимальный — 0,0999. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1019. Изменение курса ILS к BHD в процентном соотношении составило 1.98.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к BHD составил 0,1048, а минимальный — 0,0992. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1016. Изменение курса ILS к BHD в процентном соотношении составило 3.28.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08991,1381,4941,6260,96819,448
1 GBP1,18711,293108,2121,7741,9311,1523,092
1 USD0,9190,774183,721,3731,4940,88917,865
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Бахрейнский динар
1 ILS0,10341 BHD
5 ILS0,51706 BHD
10 ILS1,03412 BHD
20 ILS2,06824 BHD
50 ILS5,17060 BHD
100 ILS10,34120 BHD
250 ILS25,85300 BHD
500 ILS51,70600 BHD
1000 ILS103,41200 BHD
2000 ILS206,82400 BHD
5000 ILS517,06000 BHD
10000 ILS1 034,12000 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Израильский новый шекель
1 BHD9,67003 ILS
5 BHD48,35015 ILS
10 BHD96,70030 ILS
20 BHD193,40060 ILS
50 BHD483,50150 ILS
100 BHD967,00300 ILS
250 BHD2 417,50750 ILS
500 BHD4 835,01500 ILS
1000 BHD9 670,03000 ILS
2000 BHD19 340,06000 ILS
5000 BHD48 350,15000 ILS
10000 BHD96 700,30000 ILS