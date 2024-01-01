100 израильских новых шекелей в ангольские кванзы

Сконвертируйте ILS в AOA по реальному обменному курсу

100 ils
24 291,60 aoa

₪1,000 ILS = Kz242,9 AOA

Среднерыночный курс в 13:42
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в AOAПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий245,2610245,2610
Низкий229,3340222,0010
В среднем236,1908231,7083
Изменить4.62%8.77%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к AOA

За последние 30 дней максимальный курс ILS к AOA составил 245,2610, а минимальный — 229,3340. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 236,1908. Изменение курса ILS к AOA в процентном соотношении составило 4.62.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к AOA составил 245,2610, а минимальный — 222,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 231,7083. Изменение курса ILS к AOA в процентном соотношении составило 8.77.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08891,0941,4951,6270,96819,416
1 GBP1,18711,292108,151,7741,9321,1523,051
1 USD0,9190,774183,6911,3731,4950,8917,838
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,213

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в ангольские кванзы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и AOA из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в AOA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Ангольская кванза
1 ILS242,91600 AOA
5 ILS1 214,58000 AOA
10 ILS2 429,16000 AOA
20 ILS4 858,32000 AOA
50 ILS12 145,80000 AOA
100 ILS24 291,60000 AOA
250 ILS60 729,00000 AOA
500 ILS121 458,00000 AOA
1000 ILS242 916,00000 AOA
2000 ILS485 832,00000 AOA
5000 ILS1 214 580,00000 AOA
10000 ILS2 429 160,00000 AOA
Обменные курсы Ангольская кванза / Израильский новый шекель
1 AOA0,00412 ILS
5 AOA0,02058 ILS
10 AOA0,04117 ILS
20 AOA0,08233 ILS
50 AOA0,20583 ILS
100 AOA0,41167 ILS
250 AOA1,02916 ILS
500 AOA2,05833 ILS
1000 AOA4,11665 ILS
2000 AOA8,23330 ILS
5000 AOA20,58325 ILS
10000 AOA41,16650 ILS