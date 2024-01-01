1 тысяча индонезийских рупий в вату Вануату

Сконвертируйте IDR в VUV по реальному обменному курсу

1 000 idr
7 vuv

Rp1,000 IDR = VT0,007401 VUV

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в VUVПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00740,0076
Низкий0,00730,0073
В среднем0,00740,0074
Изменить0.55%-2.10%
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Соотношение 1 IDR к VUV

За последние 30 дней максимальный курс IDR к VUV составил 0,0074, а минимальный — 0,0073. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0074. Изменение курса IDR к VUV в процентном соотношении составило 0.55.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к VUV составил 0,0076, а минимальный — 0,0073. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0074. Изменение курса IDR к VUV в процентном соотношении составило -2.10.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6980,9181,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,13511,4651,6281,4950,8438,504
1 SGD0,74362,2270,68311,1121,0210,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в вату Вануату

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и VUV из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в VUV, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Вануату вату
1 IDR0,00740 VUV
5 IDR0,03700 VUV
10 IDR0,07401 VUV
20 IDR0,14801 VUV
50 IDR0,37003 VUV
100 IDR0,74006 VUV
250 IDR1,85014 VUV
500 IDR3,70028 VUV
1000 IDR7,40056 VUV
2000 IDR14,80112 VUV
5000 IDR37,00280 VUV
10000 IDR74,00560 VUV
Обменные курсы Вануату вату / Индонезийская рупия
1 VUV135,12500 IDR
5 VUV675,62500 IDR
10 VUV1 351,25000 IDR
20 VUV2 702,50000 IDR
50 VUV6 756,25000 IDR
100 VUV13 512,50000 IDR
250 VUV33 781,25000 IDR
500 VUV67 562,50000 IDR
1000 VUV135 125,00000 IDR
2000 VUV270 250,00000 IDR
5000 VUV675 625,00000 IDR
10000 VUV1 351 250,00000 IDR