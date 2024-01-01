10 индонезийских рупий в узбекские сомы

Сконвертируйте IDR в UZS по реальному обменному курсу

10 idr
7,79 uzs

Rp1,000 IDR = so'm0,7785 UZS

Среднерыночный курс в 12:07
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1 IDR в UZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,78320,7986
Низкий0,76680,7668
В среднем0,77330,7805
Изменить0.85%-0.26%
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Соотношение 1 IDR к UZS

За последние 30 дней максимальный курс IDR к UZS составил 0,7832, а минимальный — 0,7668. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7733. Изменение курса IDR к UZS в процентном соотношении составило 0.85.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к UZS составил 0,7986, а минимальный — 0,7668. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7805. Изменение курса IDR к UZS в процентном соотношении составило -0.26.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6920,9181,3451,4951,3730,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,12911,4651,6281,4950,8438,504
1 SGD0,74362,2230,68311,1111,0210,5755,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в узбекские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и UZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в UZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Узбекский сом
1 IDR0,77852 UZS
5 IDR3,89262 UZS
10 IDR7,78524 UZS
20 IDR15,57048 UZS
50 IDR38,92620 UZS
100 IDR77,85240 UZS
250 IDR194,63100 UZS
500 IDR389,26200 UZS
1000 IDR778,52400 UZS
2000 IDR1 557,04800 UZS
5000 IDR3 892,62000 UZS
10000 IDR7 785,24000 UZS
Обменные курсы Узбекский сом / Индонезийская рупия
1 UZS1,28448 IDR
5 UZS6,42240 IDR
10 UZS12,84480 IDR
20 UZS25,68960 IDR
50 UZS64,22400 IDR
100 UZS128,44800 IDR
250 UZS321,12000 IDR
500 UZS642,24000 IDR
1000 UZS1 284,48000 IDR
2000 UZS2 568,96000 IDR
5000 UZS6 422,40000 IDR
10000 UZS12 844,80000 IDR