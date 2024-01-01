1 тысяча индонезийских рупий в руандийские франки

Сконвертируйте IDR в RWF по реальному обменному курсу

1 000 idr
81 rwf

Rp1,000 IDR = R₣0,08115 RWF

Среднерыночный курс в 11:23
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1 IDR в RWFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,08150,0815
Низкий0,07960,0793
В среднем0,08050,0804
Изменить1.48%2.03%
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Соотношение 1 IDR к RWF

За последние 30 дней максимальный курс IDR к RWF составил 0,0815, а минимальный — 0,0796. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0805. Изменение курса IDR к RWF в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к RWF составил 0,0815, а минимальный — 0,0793. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0804. Изменение курса IDR к RWF в процентном соотношении составило 2.03.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6710,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10511,4641,6271,4940,8438,504
1 SGD0,74462,2110,68311,1111,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в руандийские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Руандийский франк
1 IDR0,08115 RWF
5 IDR0,40575 RWF
10 IDR0,81150 RWF
20 IDR1,62299 RWF
50 IDR4,05748 RWF
100 IDR8,11495 RWF
250 IDR20,28738 RWF
500 IDR40,57475 RWF
1000 IDR81,14950 RWF
2000 IDR162,29900 RWF
5000 IDR405,74750 RWF
10000 IDR811,49500 RWF
Обменные курсы Руандийский франк / Индонезийская рупия
1 RWF12,32290 IDR
5 RWF61,61450 IDR
10 RWF123,22900 IDR
20 RWF246,45800 IDR
50 RWF616,14500 IDR
100 RWF1 232,29000 IDR
250 RWF3 080,72500 IDR
500 RWF6 161,45000 IDR
1000 RWF12 322,90000 IDR
2000 RWF24 645,80000 IDR
5000 RWF61 614,50000 IDR
10000 RWF123 229,00000 IDR