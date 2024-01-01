100 индонезийских рупий в руандийские франки
Сконвертируйте IDR в RWF по реальному обменному курсу
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|1 IDR в RWF
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0815
|0,0815
|Низкий
|0,0796
|0,0793
|В среднем
|0,0805
|0,0804
|Изменить
|1.48%
|2.03%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к RWF
За последние 30 дней максимальный курс IDR к RWF составил 0,0815, а минимальный — 0,0796. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0805. Изменение курса IDR к RWF в процентном соотношении составило 1.48.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к RWF составил 0,0815, а минимальный — 0,0793. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0804. Изменение курса IDR к RWF в процентном соотношении составило 2.03.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в руандийские франки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RWF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RWF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Руандийский франк / Индонезийская рупия
|1 RWF
|12,32290 IDR
|5 RWF
|61,61450 IDR
|10 RWF
|123,22900 IDR
|20 RWF
|246,45800 IDR
|50 RWF
|616,14500 IDR
|100 RWF
|1 232,29000 IDR
|250 RWF
|3 080,72500 IDR
|500 RWF
|6 161,45000 IDR
|1000 RWF
|12 322,90000 IDR
|2000 RWF
|24 645,80000 IDR
|5000 RWF
|61 614,50000 IDR
|10000 RWF
|123 229,00000 IDR