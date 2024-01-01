100 индонезийских рупий в румынские леи

Сконвертируйте IDR в RON по реальному обменному курсу

100 idr
0,03 ron

Rp1,000 IDR = L0,0002820 RON

Среднерыночный курс в 12:30
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1 IDR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменить-0.36%-1.85%
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Соотношение 1 IDR к RON

За последние 30 дней максимальный курс IDR к RON составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса IDR к RON в процентном соотношении составило -0.36.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к RON составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса IDR к RON в процентном соотношении составило -1.85.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9181,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11211,4641,6281,4940,8438,505
1 SGD0,74462,2150,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Румынский лей
1 IDR0,00028 RON
5 IDR0,00141 RON
10 IDR0,00282 RON
20 IDR0,00564 RON
50 IDR0,01410 RON
100 IDR0,02820 RON
250 IDR0,07049 RON
500 IDR0,14098 RON
1000 IDR0,28195 RON
2000 IDR0,56391 RON
5000 IDR1,40977 RON
10000 IDR2,81953 RON
Обменные курсы Румынский лей / Индонезийская рупия
1 RON3 546,69000 IDR
5 RON17 733,45000 IDR
10 RON35 466,90000 IDR
20 RON70 933,80000 IDR
50 RON177 334,50000 IDR
100 RON354 669,00000 IDR
250 RON886 672,50000 IDR
500 RON1 773 345,00000 IDR
1000 RON3 546 690,00000 IDR
2000 RON7 093 380,00000 IDR
5000 RON17 733 450,00000 IDR
10000 RON35 466 900,00000 IDR