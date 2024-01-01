500 индонезийских рупий в новозеландские доллары

Сконвертируйте IDR в NZD по реальному обменному курсу

500 idr
0,05 nzd

Rp1,000 IDR = $0,0001026 NZD

Среднерыночный курс в 12:15
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1 IDR в NZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменить3.04%-1.82%
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Соотношение 1 IDR к NZD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к NZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к NZD в процентном соотношении составило 3.04.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к NZD составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса IDR к NZD в процентном соотношении составило -1.82.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9181,3451,4941,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,10911,4641,6271,4930,8438,504
1 SGD0,74462,220,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Новозеландский доллар
1 IDR0,00010 NZD
5 IDR0,00051 NZD
10 IDR0,00103 NZD
20 IDR0,00205 NZD
50 IDR0,00513 NZD
100 IDR0,01026 NZD
250 IDR0,02564 NZD
500 IDR0,05129 NZD
1000 IDR0,10258 NZD
2000 IDR0,20515 NZD
5000 IDR0,51289 NZD
10000 IDR1,02577 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Индонезийская рупия
1 NZD9 748,81000 IDR
5 NZD48 744,05000 IDR
10 NZD97 488,10000 IDR
20 NZD194 976,20000 IDR
50 NZD487 440,50000 IDR
100 NZD974 881,00000 IDR
250 NZD2 437 202,50000 IDR
500 NZD4 874 405,00000 IDR
1000 NZD9 748 810,00000 IDR
2000 NZD19 497 620,00000 IDR
5000 NZD48 744 050,00000 IDR
10000 NZD97 488 100,00000 IDR