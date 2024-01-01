1 индонезийская рупия в малагасийские ариари
Сконвертируйте IDR в MGA по реальному обменному курсу
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|1 IDR в MGA
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,2785
|0,2785
|Низкий
|0,2723
|0,2690
|В среднем
|0,2747
|0,2746
|Изменить
|1.32%
|3.16%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к MGA
За последние 30 дней максимальный курс IDR к MGA составил 0,2785, а минимальный — 0,2723. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2747. Изменение курса IDR к MGA в процентном соотношении составило 1.32.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к MGA составил 0,2785, а минимальный — 0,2690. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2746. Изменение курса IDR к MGA в процентном соотношении составило 3.16.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в малагасийские ариари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и MGA из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в MGA, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Малагасийский ариари / Индонезийская рупия
|1 MGA
|3,60382 IDR
|5 MGA
|18,01910 IDR
|10 MGA
|36,03820 IDR
|20 MGA
|72,07640 IDR
|50 MGA
|180,19100 IDR
|100 MGA
|360,38200 IDR
|250 MGA
|900,95500 IDR
|500 MGA
|1 801,91000 IDR
|1000 MGA
|3 603,82000 IDR
|2000 MGA
|7 207,64000 IDR
|5000 MGA
|18 019,10000 IDR
|10000 MGA
|36 038,20000 IDR