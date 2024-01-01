1 индонезийская рупия в джерсийские фунты

Сконвертируйте IDR в JEP по реальному обменному курсу

1 idr
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Rp1,000 IDR = £0,00004780 JEP

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1 IDR в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменить-0.49%-3.88%
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Соотношение 1 IDR к JEP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к JEP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к JEP в процентном соотношении составило -0.49.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к JEP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к JEP в процентном соотношении составило -3.88.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,670,9181,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,11311,4641,6271,4930,8438,504
1 SGD0,74462,2250,68311,1111,020,5765,808

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Фунт Джерси
1 IDR0,00005 JEP
5 IDR0,00024 JEP
10 IDR0,00048 JEP
20 IDR0,00096 JEP
50 IDR0,00239 JEP
100 IDR0,00478 JEP
250 IDR0,01195 JEP
500 IDR0,02390 JEP
1000 IDR0,04780 JEP
2000 IDR0,09560 JEP
5000 IDR0,23901 JEP
10000 IDR0,47801 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Индонезийская рупия
1 JEP20 919,90000 IDR
5 JEP104 599,50000 IDR
10 JEP209 199,00000 IDR
20 JEP418 398,00000 IDR
50 JEP1 045 995,00000 IDR
100 JEP2 091 990,00000 IDR
250 JEP5 229 975,00000 IDR
500 JEP10 459 950,00000 IDR
1000 JEP20 919 900,00000 IDR
2000 JEP41 839 800,00000 IDR
5000 JEP104 599 500,00000 IDR
10000 JEP209 199 000,00000 IDR