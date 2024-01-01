500 индонезийских рупий в хорватские куны

Сконвертируйте IDR в HRK по реальному обменному курсу

500 idr
0,22 hrk

Rp1,000 IDR = kn0,0004336 HRK

Среднерыночный курс в 07:47
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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1 IDR в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменить1.08%0.40%
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Соотношение 1 IDR к HRK

За последние 30 дней максимальный курс IDR к HRK составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к HRK в процентном соотношении составило 1.08.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к HRK составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса IDR к HRK в процентном соотношении составило 0.40.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6770,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,09511,4641,6271,4930,8438,502
1 SGD0,74462,2250,68311,1111,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Хорватская куна
1 IDR0,00043 HRK
5 IDR0,00217 HRK
10 IDR0,00434 HRK
20 IDR0,00867 HRK
50 IDR0,02168 HRK
100 IDR0,04336 HRK
250 IDR0,10841 HRK
500 IDR0,21682 HRK
1000 IDR0,43364 HRK
2000 IDR0,86728 HRK
5000 IDR2,16820 HRK
10000 IDR4,33639 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Индонезийская рупия
1 HRK2 306,06000 IDR
5 HRK11 530,30000 IDR
10 HRK23 060,60000 IDR
20 HRK46 121,20000 IDR
50 HRK115 303,00000 IDR
100 HRK230 606,00000 IDR
250 HRK576 515,00000 IDR
500 HRK1 153 030,00000 IDR
1000 HRK2 306 060,00000 IDR
2000 HRK4 612 120,00000 IDR
5000 HRK11 530 300,00000 IDR
10000 HRK23 060 600,00000 IDR