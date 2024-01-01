250 индонезийских рупий в гамбийские даласи

Сконвертируйте IDR в GMD по реальному обменному курсу

250 idr
1,05 gmd

Rp1,000 IDR = D0,004185 GMD

Среднерыночный курс в 07:47
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1 IDR в GMDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00420,0043
Низкий0,00410,0041
В среднем0,00420,0042
Изменить1.43%0.55%
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Соотношение 1 IDR к GMD

За последние 30 дней максимальный курс IDR к GMD составил 0,0042, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0042. Изменение курса IDR к GMD в процентном соотношении составило 1.43.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к GMD составил 0,0043, а минимальный — 0,0041. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0042. Изменение курса IDR к GMD в процентном соотношении составило 0.55.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9191,3451,4941,3710,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,07211,4641,6261,4930,8428,5
1 SGD0,74462,2090,68311,1111,020,5755,806

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в гамбийские даласи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийских рупий

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IDR в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Гамбийский даласи
1 IDR0,00418 GMD
5 IDR0,02092 GMD
10 IDR0,04185 GMD
20 IDR0,08369 GMD
50 IDR0,20923 GMD
100 IDR0,41847 GMD
250 IDR1,04617 GMD
500 IDR2,09234 GMD
1000 IDR4,18468 GMD
2000 IDR8,36936 GMD
5000 IDR20,92340 GMD
10000 IDR41,84680 GMD
Обменные курсы Гамбийский даласи / Индонезийская рупия
1 GMD238,96700 IDR
5 GMD1 194,83500 IDR
10 GMD2 389,67000 IDR
20 GMD4 779,34000 IDR
50 GMD11 948,35000 IDR
100 GMD23 896,70000 IDR
250 GMD59 741,75000 IDR
500 GMD119 483,50000 IDR
1000 GMD238 967,00000 IDR
2000 GMD477 934,00000 IDR
5000 GMD1 194 835,00000 IDR
10000 GMD2 389 670,00000 IDR