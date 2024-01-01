1 индонезийская рупия в фунты Фолклендских островов

Сконвертируйте IDR в FKP по реальному обменному курсу

1 idr
0,00 fkp

Rp1,000 IDR = £0,00004782 FKP

Среднерыночный курс в 10:53
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IDR в FKPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменить-0.45%-3.84%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IDR к FKP

За последние 30 дней максимальный курс IDR к FKP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к FKP в процентном соотношении составило -0.45.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к FKP составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса IDR к FKP в процентном соотношении составило -3.84.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6680,9191,3451,4941,3720,7747,809
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08891,06411,4641,6271,4930,8438,499
1 SGD0,74362,2040,68311,1111,020,5765,806

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в фунты Фолклендских островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и FKP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в FKP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

IDR в USD

IDR в INR

IDR в EUR

IDR в SGD

IDR в AUD

IDR в CAD

IDR в GBP

IDR в HKD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Фунт Фолклендских островов
1 IDR0,00005 FKP
5 IDR0,00024 FKP
10 IDR0,00048 FKP
20 IDR0,00096 FKP
50 IDR0,00239 FKP
100 IDR0,00478 FKP
250 IDR0,01196 FKP
500 IDR0,02391 FKP
1000 IDR0,04782 FKP
2000 IDR0,09565 FKP
5000 IDR0,23912 FKP
10000 IDR0,47824 FKP
Обменные курсы Фунт Фолклендских островов / Индонезийская рупия
1 FKP20 910,20000 IDR
5 FKP104 551,00000 IDR
10 FKP209 102,00000 IDR
20 FKP418 204,00000 IDR
50 FKP1 045 510,00000 IDR
100 FKP2 091 020,00000 IDR
250 FKP5 227 550,00000 IDR
500 FKP10 455 100,00000 IDR
1000 FKP20 910 200,00000 IDR
2000 FKP41 820 400,00000 IDR
5000 FKP104 551 000,00000 IDR
10000 FKP209 102 000,00000 IDR